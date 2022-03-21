Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

21.03.2022 15:51
Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan, 20 ton kaynak suyu yüklü olan TIR devrildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan, 20 ton kaynak suyu yüklü olan TIR devrildi. Dorsedeki su şişeleri, çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, otomobil sürücüsü Serhat Dayan (21) yaralandı.

Kaza, Bursa- Ankara yolunun İnegöl ilçesi girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Serhat Dayan'ın kullandığı 16 ANL 259 plakalı otomobil, aynı yönde olan Eşref Elitok (40) yönetimindeki 43 EE 560 plakalı ve 20 ton kaynak suyu yüklü TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 50 metre sürüklenen otomobil, bariyerlere çarparak dururken, devrilen TIR'ın dorsesindeki su şişeleri yola saçıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Serhat Dayan, sağlık görevlilerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, yolda trafiği kontrollü sağlarken, TIR'ın dorsesi, 2 saat süren çalışma sonucu çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı
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Otomobil, İnegöl, Bursa, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da otomobille çarpışan 20 ton su yüklü TIR devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
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