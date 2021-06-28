Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki 16 DF 235 plakalı otomobil, Karacabey Belediyespor Tesisleri önünde Halit Durmuş'un (55) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Durmuş, yol kenarına savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından Durmuş'un cenazesi, Karacabey Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Otomobil sürücüsü Hidayet Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika