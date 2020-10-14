Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

14.10.2020 01:15

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Levent (40) idaresindeki 16 LT 963 plakalı kamyonetle karşı yönden gelen İbrahim Tutaner'in (34) kullandığı 16 BCC 06 plakalı otomobil, Çamdibi yolu Sur Önü mevkisinde çarpıştı.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Mustafa Levent, Otomobil, İznik, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobille kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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