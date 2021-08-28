Bursa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında yolcu olarak bulunan Ahmed İ. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 78 ED 428 plakalı otomobil, İznik- Yenişehir kara yolunda Ömer Faruk T'nin kullandığı 16 AOJ 019 plakalı motosikletle çarpıştı.

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