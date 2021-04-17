Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobille motosikletin çarpıştığı kazada, 1 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı'nda seyreden Selçuk S. (18) idaresindeki 16 AND 299 plakalı motosiklet ile Refik T. (58) idaresindeki 16 PF 081 plakalı otomobil, çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsünün arkasındaki annesi Fadime S. (51) yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.