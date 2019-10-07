Son Dakika Haberleri: Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

36 dakika önce

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]
BURSA'nın Harmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında, Harmancık çevre yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Ömer Temel (60) yönetimindeki 06 DK 6645 plakalı otomobil, ilçe merkezine geldiği sırada, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz şekilde giren Halit Yılmaz (61) yönetimindeki 16 Z 4933 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın otomobilindeki eşi Fatma Yılmaz (60) ve ağabeyi Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (70) hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı Halit Yılmaz ve Ömer Temel yapılan müdahalelerinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Fatma Yılmaz ve Hasan Hüseyin Yılmaz'ın cesetleri Harmancık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.


Halit Yılmaz, Harmancık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:06 Kaynak: DHA
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