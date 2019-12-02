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Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

6 saat önce

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Orhaneli- Harmancık yolunun Çaydere mevkisinde meydana geldi. Harmancık'tan kent merkezine giden Ahmet Bayar'ın kullandığı 16 EC 742 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Seyit Ali Çokaçar yönetimindeki 16 ABC 358 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Aziz Alp, Havva Çokaçar, Gülay Çokaçar ve Selime Bozkurt yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Orhaneli Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Seyit Ali Çokaçar'ın sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Harmancık, Orhaneli, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:11 Kaynak: DHA
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