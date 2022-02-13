Bursa'da otomobillerin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi'nde Osman B. idaresindeki 55 GZ 565 plakalı otomobil, Emirhan K. yönetimindeki 16 Z 1675 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan 55 GZ 565 plakalı otomobil, kaldırımda yürüyen Ali Osman G.'ye (43) çarptı.
Kazada Ali Osman G. ile sürücü Emirhan K. yaralandı.
Yaralılar bölgeye gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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