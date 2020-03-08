Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada

31 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı, sürücülerden birinin hafif yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'da, otomobillerin çarpıştığı kaza kamerada, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı, sürücülerden birinin hafif yaralandığı kaza, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Serkan Akbulut'un (23) kullandığı 16 KAF 13 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Ali Sevinç (22) yönetimindeki 16 KNG 65 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü Serkan Akbulut, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobillerin çarpışma anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kemalpaşa Mahallesi, Menderes, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:53 Kaynak: DHA
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