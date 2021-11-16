Bursa'da otomotiv yan sanayi fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Nilüfer ilçesindeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Yeşil Cadde'de faaliyet gösteren otomotiv yan sanayi fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bir döneme damga vuran Türkiye'nin ünlü firması Profilo resmen iflas etti

Babacan'dan Bahçeli'ye: Siz bu iktidarın ortağısınız, o kadar kolay kaçamazsınız