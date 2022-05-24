BURSA'DA OTOMOTİV YEDEK PARÇA FABRİKASINDA YANGIN

BURSA'da otomotiv yedek parça fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri fabrikanın boyahane kısmında başlayarak kısa sürede büyüyen alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Ovaakça-Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde bulunan otomotiv yedek parça fabrikasının ikinci katındaki boyahane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Boya ve kimyasal maddelerin yanmasıyla yangın kısa sürede büyürken fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kapalı olduğu öğrenilen fabrikanın kapısını açan itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederken fabrikada işçi bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. İtfaiye ekipleri yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. AFAD'a bağlı KBRN ekibi de tesisin içerisinde ve dışında cihazla ölçüm yaparken itfaiye ekipleri yangını 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışması sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)