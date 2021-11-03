Üye Girişi
Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

03.11.2021 19:55
Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

İstanbul- İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridindeki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Bursa'dan İstanbul yönüne giden ve plakası öğrenilemeyen, İsmail U'nun (18) kullandığı motosiklet, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Kavşağı yakınlarında, telefonla konuşmak için emniyet şeridinde duraklayan Eda Ö. (44) idaresindeki 34 DUS 319 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Sürücü İsmail U. ile arkasında yolcu olarak bulunan Ahmet G.K. (20) çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Motosiklette çıkan yangına, yoldan geçen sürücüler yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İsmail U, müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Motosikletli grup olarak İstanbul'a gittikleri öğrenilen ve kazayı gören İsmail U'nun arkadaşları, olay yerinde gözyaşlarına hakim olamadı.

Orhangazi, İstanbul, İzmir, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak 19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu 19:14 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti 19:03 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi 18:08 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı 17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira 17:39 Fidan üretimiyle geçimini sağlayan mahalle! Günlük kazançları 300 lira
Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı 16:31 Üretici isyanda! Kilosu 40 kuruşa düşen limon sarardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçaktan indiği anların görüntüleri paylaşıldı

Son Dakika Haberleri
19:34 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı
19:21 Son Dakika: Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçı kapasite sınırlandırması olmadan oynanacak
19:13 Son Dakika: Erdoğan'dan çirkin paylaşımlarla ilgili suç duyurusu
19:02 Cezaevinden tahliye olan Kürşad Yılmaz, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti
18:30 Vitor Pereira'nın kredisi tükendi! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları bile netleştirildi
18:23 Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim
18:07 8 ülke Doğu Akdeniz'de savaş uçakları ile tatbikat düzenledi, KKTC'ye ait bölgeler ihlal edildi
18:04 Fatih Terim'den büyük sürpriz! Lokomotiv Moskova maçının ilk 11'ini canlı yayında açıkladı
18:00 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer
17:58 Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı
7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı 7 kişilik ailenin öldürüldüğü olayın iddianamesi kabul edildi! 13 kişiden 5'i serbest kaldı         
19:34
Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ilk kez hakim karşısında! Cinsel hayatını ortalığa saçtı Aslıhan'ı boğarak öldüren eşi, ilk kez hakim karşısında! Cinsel hayatını ortalığa saçtı         
19:14
Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı Ordu Valiliği, Korgan Kaymakamı'nın 29 Ekim konuşması sebebiyle görevden alındığını yalanladı         
19:13
Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim Son Dakika! Erdoğan'dan doğal gazla ilgili heyecanlandıran mesaj: İnşallah müjdeyi vereceğim         
18:24
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Erdoğan'a yüklendi: Enflasyon hukukla, adaletle düşer         
18:00
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı CNN Türk canlı yayınında kriz yaşandı! Muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı         
16:03
18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu 18 gündür aranan 4 yaşındaki kız çocuğu, baskın yapılan evde bulundu         
14:23
Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, Davide Lovinella, futbolu bırakıp yetişkin film yıldızı oldu, "Bu iş zormuş" sözleri sonrası futbola geri döndü         
14:22
Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı Kızının birçok kişiyle zorla cinsel ilişkiye girdirildiğini öğrendi! Baba dehşet saçtı         
14:20
MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı MasterChef'te maaş krizi: Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu arasında kriz yaşandı         
12:17
Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı Hesap ödenen paranın sahne olduğunu müşteri çıktıktan sonra anladı         
11:52
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı Burak'ın olmadığı maçta Lille galibiyeti aldı         
08:51
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 20:00:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da otoyol kenarındaki otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement