Bursa'da otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Bursa'da otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otoyolda bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Mert Ökmen (48) idaresindeki YE67 GXO yabancı plakalı otomobil, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu'nun Karsak Kavşağı yakınlarında bariyerlere çarpıp şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, direksiyonu sağda olan otomobilin sürücüsünün araçta sıkışarak hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Mert Ökmen'in cesedi, Gemlik Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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