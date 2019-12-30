Bursa'da "Oyun Terapisi, Psikolojik Testler" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da 'Oyun Terapisi, Psikolojik Testler' etkinliği - Son Dakika

Bursa'da "Oyun Terapisi, Psikolojik Testler" etkinliği

6 saat önce

Bursa'da, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği ile NewsPDR Eğitim ve Araştırma Platformu iş birliğiyle "Oyun Terapisi, Psikolojik Testler" konulu atölye çalışması gerçekleştirildi.

Bursa'da

Bursa'da, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği ile NewsPDR Eğitim ve Araştırma Platformu iş birliğiyle "Oyun Terapisi, Psikolojik Testler" konulu atölye çalışması gerçekleştirildi.

NewsPDR Eğitim ve Araştırma Platformundan yapılan açıklamaya göre, Muradiye Uygulama Oteli'ndeki etkinlikte ekip üyeleri, psikolog ve psikolojik danışmanlarla buluştu.

Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Psikolojik Danışman Osman Azad Kazan, etkinliğin verimli geçtiğini belirtti.

Kazan, mesleki gelişim odaklı eğitim günlerinin Bursa bölümünü tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız, alan mensuplarını güncel tutacak metotlarla farkındalık düzeyi yüksek eğitimler gerçekleştirmek. Bunu ekibimizle çok güzel başarıyoruz. Yıllardır bu alanda çalışmalar gerçekleştiren bir yapılanma olarak çocuklarımızın oyunlarıyla, davranışlarıyla bizlere neler anlatmak istediklerini tahlil etmeye çalışıyor ve bu yeteneği alan mensuplarında da güncel tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Benzer çalışmalara devam edeceğiz."

Muradiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:32 Kaynak: AA
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