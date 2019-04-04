Son Dakika Haberleri: Bursa'da "Oyuncaklar Diyarı" Sergisi Açıldı

Bursa'da "Oyuncaklar Diyarı" Sergisi Açıldı

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Oyuncaklar Diyarı" sergisi açıldı.

Bursa'da
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, "Oyuncaklar Diyarı" sergisi açıldı.

Kent Müzesi Sergi Salon'unda, İnegöl Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursu öğrencilerinin şiş ve tığlarla örerek yaptığı eserler yer alıyor.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, mesleki eğitim kurslarının İnegöl için çok yararlı ve faydalı olduğunu söyledi.

Taban, vatandaşların da eğitim kurslarına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Bu kurslara katılanlar gerek kendilerinin gelişimi noktasında gayret sarf ediyor gerekse aile bütçelerine katkı koyabilmek adına buralardan istifade ediyorlar. İnşallah biz eğitim kurslarımızı bu dönem biraz daha geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sergi, 10 Nisan'a kadar açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:45 Kaynak: AA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Bursa, Güncel
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