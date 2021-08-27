Bursa'da Özbekistan Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu açıldı - Son Dakika

Bursa'da, Özbekistan Cumhuriyeti'nin fahri konsolosluğu törenle açıldı.

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alişer Ağzamhocayev, açılışta, 1 yıl önce Bursa'da fahri konsolosluklarının hizmete girdiğini belirtti.

Ağzamhocayev, konsolosluğa atanan Ali Baklan'a belgesini takdim etti.

Bursa Valisi Yakup Canbolat ise Türkiye ve Özbekistan'ın, ortak bir dil, tarih ve benzer kültür ile geleneklere dayanan kardeş ve dost iki ülke olduğunu söyledi.

Özbekistan'ın bağımsızlığını ilk olarak Türkiye'nin tanımasının da bu kardeşliğin yüksek bir ifadesi olduğunu vurgulayan Canbolat, şöyle konuştu:

"30 yıldır Özbekistan ile Türkiye arasındaki iş birliği çok yönlü geliştirilerek ikili ilişkilerin enerjisi ciddi anlamda yükselmiştir. Karşılıklı atılan önemli adımlarla da bu enerji, geliştirilebilir bir sinerjiye dönüşmüştür. Özellikle 2016 yılında canlanan ikili ilişkiler, şimdilerde iki kardeş ülkeyi stratejik ortak haline getirmiştir. Bunun neticesi olarak Türkiye ile birlikte gerçekleştirilmekte olan yatırım projelerinin toplam değeri 2020 yılında 500 milyon doları geçmiştir."

Özbekistan'ın ilk fahri konsolosluğunun Bursa'da açılıyor olmasını iki ülke için şans olarak gördüğünü aktaran Canbolat, ekonomik ve kültürel işbirlikleri konusunda ciddi adımlar atılmasına ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Özbekistan Bursa Fahri Konsolosu Ali Baklan da güçlü kardeşliğin bağlarına sahip olan Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri pekiştirecek çalışmaları ilk günkü heyecanlarıyla sürdürdüklerini dile getirdi.

TBMM Türkiye-Özbekistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ise yaklaşık 4 yıldır her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının vizyoner önderliği ile iyi noktalara gittiklerini belirterek, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı.

Açılışın ardından davetlilere Özbek pilavı ile aşure ikram edildi.

Alişer Ağzamhocayev, programın öncesinde, Özbekistan'ın bağımsızlığının 30'uncu yılı etkinlikleri kapsamında Yıldırım Belediyesi, Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği ve Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) iş birliğinde düzenlenen " İpek Yolu'nun Kalbi Özbekistan" başlıklı fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

Tarih, yaşam, doğa ve yemek konularından oluşan yaklaşık 150 eserin yer aldığı sergi, 31 Ağustos'a kadar ziyaretçilere açık olacak.