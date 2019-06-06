Son Dakika Haberleri: Bursa'da özçekim yaparken kayalıklardan düşen genç öldü
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Bursa'da özçekim yaparken kayalıklardan düşen genç öldü

38 dakika önce

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, özçekim (selfie) yaparken 5 metre yüksekten düşen genç hayatını kaybetti.

Bursa'da özçekim yaparken kayalıklardan düşen genç öldü, System.String[]
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, özçekim (selfie) yaparken 5 metre yüksekten düşen genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, piknik yapmak için ailesiyle Orhaneli'deki Sadağı Kanyonu'na gelen Furkan Arslan (15), kanyonda 3 kilometre yürüdükten sonra fotoğraf çekmek için kayalıkların üzerine çıktı. Burada özçekim yapmak isteyen Arslan, dengesini kaybederek 5 metre yüksekten şelale suyunun biriktiği yere düştü.
Arslan'ı kurtarmaya çalışan yanındakiler ve ailesi, başarılı olamayınca jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve deniz polisi sevk edildi.
Olay yerine gelen deniz polisi ekipleri, Arslan'ın cesedini 3 metre derinlikte buldu.
Gencin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, Arslan'ın ailesi sinir krizi geçirdi.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:02 Kaynak: AA
Furkan Arslan, Orhaneli, Bursa, Güncel
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