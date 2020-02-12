Bursa'da özel çocuklara anlamlı gece - Son Dakika
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Bursa'da özel çocuklara anlamlı gece

6 saat önce

Bursa Engelliler Kültür Derneği ve Renk Otizm Derneğince düzenlenen gecede eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.

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Bursa Engelliler Kültür Derneği ve Renk Otizm Derneğince düzenlenen gecede eğlenen çocuklar unutulmaz anlar yaşadı.


Bursa'da özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin bağımsız ve topluma yararlı fertler olarak yetişmeleri maksadıyla kurulan Özel Deha Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Bursa Engelliler Kültür Derneği ve Renk Otizm Derneği öğrencilerine yönelik anlamlı bir faaliyet düzenledi. Salon Medya'da düzenlenen gecede öğrenciler ve veliler eğlenceli bir gün yaşadı. Toplu pasta kesimiyle unutulmaz anlar yaşayan çocuklar, gece boyu doyasıya eğlendi. - BURSA

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:36 Kaynak: İHA
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