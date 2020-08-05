Bursa'da özel eğitim kurumundan hırsızlık yapan zanlı yakalandı - Son Dakika

Bursa'da özel eğitim kurumundan hırsızlık yapan zanlı yakalandı

Hırsızın binalara giriş anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı

BURSA - Bursa'da, özel bir eğitim kurumundan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı. Hırsızın binaya giriş anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Osmangazi İlçesi Reyhan Mahallesi Safranlık Çıkmazı'ndaki 4 katlı eğitim kurumunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zemin katta bulunan açık pencereden giren bir kişi, içerideki yaklaşık 30 bin lira değerinde teknolojik aletleri çaldı. Kurum yetkililerinin durumu fark ederek polis ekiplerine bildirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği, güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelinin M.A. olduğunu tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından zanlı, çaldığı eşyalarla Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.A'nın daha önceden de çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.