Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

08.04.2022 10:23
Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi

Bursa'da, Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından resim sergisi açıldı.

Bursa'da, Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu'nun öğrencileri ve öğretmenleri tarafından resim sergisi açıldı.

Cavit Çağlar İlkokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı resimler, Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla okulda sergilendi.

Öğretmenleri tarafından hazırlanan sergi, okuldaki diğer öğrenciler tarafından ilgi gördü.

Okulda görev yapan özel eğitim öğretmenlerinden Cemile Şan, yaptığı açıklamada, özel eğitim alan 6 öğrencinin 4 öğretmen eşliğinde öğrenimlerine devam ettiğini söyledi.

Diğer öğretmen arkadaşlarıyla 6 öğrencinin yaptığı görsel sanatlarla ilgili çalışmalarının bir kısmını sergileme ihtiyacı duyduklarını belirten Şan, "Bizim öğrencilerimiz, dezavantajlı grup dediğimiz özel eğitim öğrencileri. Aslında bu çocukların yapabildikleri, başarabildikleri bir çok şey var. Biz bir tanesini sergileyebildik." dedi.

Özel eğitim öğretmeni Müjgan Kürem de okuldaki diğer öğrenci arkadaşlarının sergiye gösterdikleri ilgi ve alakanın özel eğitim öğrencilerinin özgüvenlerini desteklediğini ve aidiyet hislerine katkıda bulunduğunu aktardı.

YORUMLAR
500
Bursa'da aynı gece çifte kumar baskını Bursa'da aynı gece çifte kumar baskını Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı Tur minibüsüyle motosikletli trafik polisleri çarpıştı, 2 polis yaralandı

Osmangazi, Öğretmen, Otizm, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Yer: İzmir! İftar vakti gelip fırının 100 bin TL'lik kasasını çaldılar
10:15 Roma, Norveç takımına elenince sıralamada gerileyen Türkiye Avrupa ligine temsilci gönderemiyor
10:12 "Evlatlarımızın beslenme hakkı için gideceğim" demişti: CHP Lideri Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumu'ndan içeri alınmadı, kapıda açıklama yapıyor
10:06 En zengin 10 Türk belli oldu! Murat Ülker zirvede
00:16 Birce Akalay Sadettin Saran ile aşk yaşadığı iddialarına açıklık getirdi: İmkansız
09:47 Gözler saat 10.00'da: Kılıçdaroğlu, Et ve Süt Kurumu'na gidiyor: İçeri alınacak mı?
09:45 Tepki çeken sahur görüntülerine AK Partili Belediye Başkanından "21 bin lira" savunması: Çok gördüler
09:44 Mahkum dizisinde dün akşam neler oldu? Fırat ve Barış çocuklarını kurtarabildi mi?
09:35 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri Feride engelini aşabildi mi?
09:32 Ünlü spor yorumcusu Mehmet Demirkol, AK Partili vekil ve eski futbolcu Özalan'ı sert eleştirdi: Futbolcu iken de şov yapardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 10:29:34. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da özel eğitim öğrencilerinden resim sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement