Özel halk otobüsü şoförlerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür - Son Dakika

Bursa'da Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odasına bağlı şoför esnafı, şehirde ulaşımın aksamaması için kendilerine destek veren Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Acemler otobüs duraklarında toplanan şoför esnafı adına açıklama yapan Bursa Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkan Vekili Ramazan Çalan, son dönemlerde toplu taşımada yaşanan maliyet artışları kaynaklı Ankara başta olmak üzere bazı şehirlerde halk otobüsü esnafının kontak kapatmak durumunda kaldığını ve belediyelerin buna çözüm olamayacağına yönelik açıklamalarını üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.

Bursa'da bir yolcunun taşıma maliyetinin yaklaşık 8 lira olduğunu ifade eden Çalan, "Bursa Büyükşehir Belediyemiz yüksek maliyetlerin halkımıza yansıtılmaması adına 4 yıldan bu yana halk otobüsü esnafımıza önemli destek ödemeleri gerçekleştirmektedir. Aylık yaklaşık 20 milyon lira olarak sağlanan bu destek ödemelerinden dolayı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'a teşekkür ediyoruz." dedi.

Uygulama sayesinde hem ulaşımın aksamadığını hem de ücretsiz ulaşım hakkına sahip kişilerin hiç bir olumsuz durumla karşılaşmadan ulaşımlarını sağlayabildiğini kaydeden Çalan, "Bu örnek uygulamanın tüm Türkiye'deki esnaf kardeşlerimizin yaşamlarını sürdürebilmeleri adına Türkiye'deki tüm belediyeler tarafından uygulamaya koymaya davet ediyorum." diye konuştu.

Basın açıklamasında, Bursa Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Sadi Eren ve ilçe esnaf odası başkanları da hazır bulundu.