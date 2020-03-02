Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da özel bir halk otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı, System.String[]

Bursa'da özel bir halk otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 10 yolcu ise kısa sürede tahliye edildi.


Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.


Otobüs alev topuna dönerken, yangın çevredeki bir işyerine de kısmen zarar verdi. Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, geriye demir yığınları kaldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polisler de sürücünün ifadesini aldılar. Soruşturma sürüyor. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:41 Kaynak: İHA
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