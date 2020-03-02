Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı

6 saat önce

Bursa'da özel bir halk otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı, System.String[]

Bursa'da özel bir halk otobüsünde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 10 yolcu ise kısa sürede tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, olay merkez Osmangazi İlçesi İnönü Caddesi'nde sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Heykel Küçükbalıklı hattında çalışan özel halk otobüsü bilinmeyen bir sebeple motor kısmından yanmaya başladı. Sürücü yolcuları hemen tahliye ederek muhtemel bir facianın önüne geçerken olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs alev topuna dönerken, yangın çevredeki bir işyerine de kısmen zarar verdi. Büyükşehir itfaiye ekipleri yangını 10 dakika içinde kontrol altına alırken, geriye demir yığınları kaldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatırken, polisler de sürücünün ifadesini aldılar. Soruşturma sürüyor.

(İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilde ÇED başvuru dosyası halkın görüşüne açıldı
"Biz mi dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeli mülteciye AK Partili eski vekilden tepki: Şu soytarıyı Suriye'ye geri bırakın Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 15:29:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da özel halk otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]