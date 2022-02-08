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Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı

08.02.2022 12:32

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel halk otobüsü ile okul servisinin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde özel halk otobüsü ile okul servisinin çarpışması sonucu 6'sı öğrenci 7 kişi yaralandı.

Odunluk Mahallesi Akademi Caddesi'nde özel bir okulun öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 NİD 37 plakalı servis minibüsü ile 16 M 00340 plakalı özel halk otobüsü çarpıştı.

Minibüs, çarpışmanın etkisiyle savrularak yol kenarında trafik levhalarının asılı olduğu direğe çarparak durabildi.

Kazada, servis aracında bulunan ve beşinci sınıfa gittikleri belirtilen 6 öğrenci ile bir öğretmen yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan öğretmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı
Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı
Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı
Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı
Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı
Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı
Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı
Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı

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Halk Otobüsü, Osmangazi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özel halk otobüsü ile çarpışan okul servisindeki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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