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BURSA'DA 'ÖZEL HAREKAT' DESTEKLİ NARKOTİK UYGULAMASI

33 dakika önce

BURSA'da düzenlenen Özel Harekat destekli narkotik uygulamasında 43 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da düzenlenen Özel Harekat destekli narkotik uygulamasında 43 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Bursa merkezinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda polisin de katılımıyla narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında, 112 şahıs ve 36 araç aramadan geçirilirken, şüpheli şahısların GBT sorgulamaları yapıldı. 4 saat süren uygulamada 2 kişi gözaltına alındı, polis ekipleri yaptıkları aramalarda, 43 gram metamfetamin, bir miktar esrar, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar, bir adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 2 sürücüye 4 bin 632 lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
BURSA'DA 'ÖZEL HAREKAT' DESTEKLİ NARKOTİK UYGULAMASI
Narkotik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:06 Kaynak: DHA
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