Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında

Bursa'da bir ailenin şehir dışına çıkmasını fırsat bilen hırsızlar evde bulunan anne yadigarı küpe ve takıları çalarak kayıplara karıştı.

Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında, System.String[]

Bursa'da bir ailenin şehir dışına çıkmasını fırsat bilen hırsızlar evde bulunan anne yadigarı küpe ve takıları çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların o anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi merkez Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mali Müşavir olan Uğur Özer'in annesinden kendisine hatıra olarak kalan küpe ve takılar şehir dışına çıkmalarını fırsat bilen hırsızlar tarafından çalındı. Bir hafta boyunca evin çevresinde keşif yapan hırsızlar Özer ailesinin evden ayrılmasını fırsat bilerek gece saatlerinde sitenin bahçesindeki duvara tırmanarak tellerin üzerinden atlayarak içeri girdi. Sonrasında hırsızlar ilk olarak bahçeye bakan mutfak kapısını zorladı fakat açamadı. Daha sonra evin yan tarafında bulunan salonun camını kıran hırsızlar içeri girerek yaklaşık 25 dakika boyunca evin içerisinde değerli eşya aradı. Daha sonra yatak odasında dolabın içerisinde bulunan takı çantasını bulan hırsızlar girdikleri camdan geri çıkıp bahçe duvarından atlayarak kayıplara karıştı.

Şehir dışından evlerine geri dönen Özer ailesi evi dağınık halde görünce hırsız girdiğini anlayarak hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler evin her noktasında en ince ayrıntıyı dikkate alarak delil toplarken güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına görüntüleri inceleyen ekipler eşgalini belirledikleri şüphelileri arama çalışması başlattı.

Olay sonrası manevi olarak kendisini kötü hissettiğini ve bir an önce annesinden kalan yadigarların bulunmasını isteyen Uğur Özer, " Geçtiğimiz hafta gece saat 10.30 sıralarında eve giren hırsızlar yaklaşık 20-25 dakika boyunca evin içerisinde kalıp, bizim için manevi anlamda değerli olan rahmetlilerimizden kalan bir takım değerli eşyalarımızı alıp gittiler. Bir haftadır ailecek psikolojik anlamda da ailecek yıkılmış durumdayız. Fakat emniyet teşkilatı konuyla yakında ilgileniyor. İnşallah en kısa sürede bulurlar. Bizde o gün şehir dışına bir yakınımızın cemiyetine gitmiştik. Döndüğümüzde eve hırsız girdiğini anladık. Mutafağın kapısını zorlamışlar açamamışlar yan tarafta bulunan pencereden içeri girmişler" dedi. - BURSA

Bursa, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:27

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Lyon'un ilgilendiği Luiz Gustavo: Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmüyorum Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde korona tedbirleri var Son Dakika: Giresun'daki selde ölü sayısı 8'e yükseldi Önce İstanbul sonra Bodrum! Herkes, Beşar Esad'ın kızının lüks tatilini konuşuyor Plajda bikinisini değiştiren Hazal Filiz Küçükköse, frikik verdi Okmeydanı'nda arkadaşlarıyla dürüm yiyen gence silahlı saldırı Giresun'da sele neden sağanak yağışlar kendini günler öncesinden belli etmiş "Laf attın" kavgası bir genci hayattan kopardı Fatih Portakal'ın yerine geçmesi muhtemel 4 isim var Demet Akalın, yaşamadığı evine gelen elektrik faturasına isyan etti 15 Temmuz gazisi, 4 yıldır vücudunda darbecilerin sıktığı mermiyle yaşıyor Otomobil bariyere ok gibi saplandı, kız kardeşleri ölüm ayırdı MasterChef Türkiye'nin 35. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor ABD'de polis bir siyahiye arkadan 7 el ateş etti, adamın durumu ağır Çok konuşulacak iddia: Kuzey Kore lideri Kim Jong-un komaya girdi, iktidarı kardeşine devretti
Adana'da havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı Adana'da havanın aydınlanmasıyla yangına havadan müdahale tekrar başladı         
06:53
Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı Yeni Zelanda'daki cami saldırılarının duruşması başladı         
05:41
11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı 11 yıl sonra aynı yerde cinayet işledi: 1 ölü 1 yaralı         
03:16
Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı Düğünü kana buladılar! Maganda kurşunu bir kadını öldürdü, bir başkasını yaraladı         
02:51
MasterChef 2020'de ilk elenen isim Sedat oldu MasterChef 2020'de ilk elenen isim Sedat oldu         
00:35
Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı         
23:20
Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı         
23:14
Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler         
22:54
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı         
22:39
Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı         
21:55
Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar         
20:54
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, sessiz sedasız evlendi         
20:54
Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı         
20:51
Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim         
20:39
Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu         
20:25
Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı         
19:41
En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
19:13
Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim         
18:36
Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti         
16:57
Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi         
16:53
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu         
15:31
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım         
14:35
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş         
14:23
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı         
13:23
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2020 09:48:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da paha biçilemez hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei