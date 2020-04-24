Bursa'da pandemi Acil Kriz Merkezinde yönetiliyor - Son Dakika

Bursa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelenin Acil Kriz Merkezinde titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, virüsün ülke genelinde görülmesinin ardından oluşturulan Acil Kriz Merkezi, salgınla mücadelede önemli rol oynadı.

Halk Sağlığı Hizmetleri, Kamu Hastaneleri Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Tıbbi Cihaz, Destek ve Personel Hizmetleri başkanlıkları ve bağlı birim temsilcilerinin yer aldığı merkez, sahadan gelen verilen toplanmasının yanı sıra personele bakanlıktan gelen talimatların iletilmesi ve pandemi ile mücadele sürecinin interaktif bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Kaşıkcı, 7 gün 24 saat görev yapan merkezde virüsle mücadeleyi titizlikle sürdürdüklerini ifade etti.

Yapılan toplantılarda, testler ve testleri pozitif çıkan vakaların dağılımının değerlendirildiğini kaydeden Kaşıkcı, şunları kaydetti:

"Bu verilerin ilimizde ilçe ilçe analizini yapıp Türkiye verileri ile karşılaştırıyoruz. Bu çalışma bize il genelinde alınacak tedbirler ve yapılması gerekenlerin belirlemesinde büyük katkı sağlıyor. Örneğin ilçelerimizde çıkan vakaların, ev, iş yeri veya ortak alan temasına göre analizlerini yapıyoruz. İş yerlerini, fabrikaları ziyaret eden ekiplerden gelen geri dönüşlere göre iş yerleri için yapılacak düzenlemeler de yine kriz masamızda değerlendirilmektedir."

Salgında sahada artan vaka sayısından dolayı 3 yeni 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açıldığı aktaran Kaşıkcı, 4 hastanede acil müdahale çadırları kurulduğunu kaydetti.