Bursa'da kaza: Panelvan araçlar birbirine çarptı - Son Dakika
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Bursa'da kaza: Panelvan araçlar birbirine çarptı

22.06.2022 09:20

Bursa'da kaza: Panelvan araçlar birbirine çarptı Bursa'da panelvan araçlar birbirine çarptı.

Bursa'da kaza: Panelvan araçlar birbirine çarptı

BURSA - Bursa'da panelvan araçlar birbirine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevreyolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, panelvan 2 araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı birbirine çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da kaza: Panelvan araçlar birbirine çarptı - Son Dakika

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