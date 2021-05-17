BURSA'DA PARAŞÜTLE DAĞDAN ATLADI, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE GÖZDEN KAYBOLDU - Son Dakika

BURSA'DA PARAŞÜTLE DAĞDAN ATLADI, OLUMSUZ HAVA ŞARTLARI NEDENİYLE GÖZDEN KAYBOLDU
17.05.2021 10:44
KAYIP PARAŞÜTÇÜNÜN CANSIZ BEDENİNE 7 SAAT SONRA ULAŞILDI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kaybolan Muammer Yolcu 'nun(37), cansız bedeni arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından...
KAYIP PARAŞÜTÇÜNÜN CANSIZ BEDENİNE 7 SAAT SONRA ULAŞILDI Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağı'ndan paraşütle atlayan ve olumsuz hava şartları nedeniyle savrularak, gözden kaybolan Muammer Yolcu 'nun(37), cansız bedeni arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından atlayış yaptığı bölgeden 10 kilometre uzaklıktaki kırsal Yenisölöz Mahallesi'ne yakın bir bölgede bulundu. Yolcu'nun cansız bedeni AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), NAK, ANDA, AKUT VE İHH gibi gönüllü kurtarma ekiplerinin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.
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