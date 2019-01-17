Son Dakika Haberleri: Bursa'da Park Halindeki 300 Bin TL Değerinde İş Makinası Yandı

Bursa'da Park Halindeki 300 Bin TL Değerinde İş Makinası Yandı

45 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki bir iş makinesi yandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki bir iş makinesi yandı.

İnegöl'ün Akhisar mahallesi mevkiindeki nir inşaat malzemeleri satış yerinin bahçesinde park halinde olan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çaba sarfettiler. Yangın sonucunda iş makinesi kullanılamaz hale geldi.

300 bin TL değerindeki iş makinesindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:22 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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