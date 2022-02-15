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Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Son Dakika

Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı

15.02.2022 15:24

Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı Bursa'da park halindeki bir otomobil ve seyir halindeki kamyonda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı

BURSA - Bursa'da park halindeki bir otomobil ve seyir halindeki kamyonda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Osmangazi ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde yaşanan olayda gece saatlerinde bir binanın önünde park halinde bulunan araç henüz belirlenemeyen nedenden motor bölümünden yanmaya başladı. Kısa süre içerisinde büyüyen alevler aracı sardı. İlk müdahale olay yerinde bulunan mahalle sakinleri tarafından yapıldı. 112 Acil Servisi'nin aranmasıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili araştırma devam ediyor.

Öte yandan Soğanlı Botanik Park yakınlarında seyir halindeki kamyonun lastiklerinden alevler çıkmaya başladı.

Yangın kısa sürede aracı sararken, Bursa Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yangını söndürdü. Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı
Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı

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Otomobil, Tragger, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Park halindeki otomobil ve seyir halindeki kamyon alev alev yandı - Son Dakika
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