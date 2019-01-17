Bursa'da Park Halindeki İş Makinası Yandı
37 dakika önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.
İnegöl'ün Akhisar
mahallesi mevkiinde inşaat malzemeleri satış yerinin bahçesinde park halinde olan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanfın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. 300 bin TL değerindeki iş makinesindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:29 Kaynak: DHA
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