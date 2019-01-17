Son Dakika Haberleri: Bursa'da Park Halindeki İş Makinası Yandı

Bursa'da Park Halindeki İş Makinası Yandı

37 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.

Bursa'da Park Halindeki İş Makinası Yandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki iş makinesi yandı.

İnegöl'ün Akhisar mahallesi mevkiinde inşaat malzemeleri satış yerinin bahçesinde park halinde olan iş makinesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yanfın söndürülürken, iş makinesi kullanılamaz hale geldi. 300 bin TL değerindeki iş makinesindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:29 Kaynak: DHA

İnegöl, Bursa, Güncel
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