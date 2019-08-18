Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandı
1 saat önce
Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandıBURSA - Bursa'da park halindeki bir kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
'da park halindeki kamyon alev alev yandı
BURSA - Bursa'da park halindeki bir kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye
ekiplerinin müdahale ettiği kamyon kullanılamaz hale geldi.
Olay, merkez Osmangazi
İlçesi Demirtaş Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Celal A. Hafriyat işinde kullandığı kamyonetini evinin yakınında bulunan boş bir araziye park etti. Yaklaşık 2 saat sonra boş arazide bulunan kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan kamyona müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.Kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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