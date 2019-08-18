Son Dakika Haberleri: Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandı

1 saat önce

Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandıBURSA - Bursa'da park halindeki bir kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.

Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandı
BURSA - Bursa'da park halindeki bir kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği kamyon kullanılamaz hale geldi.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde boş bir arazide meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Celal A. Hafriyat işinde kullandığı kamyonetini evinin yakınında bulunan boş bir araziye park etti. Yaklaşık 2 saat sonra boş arazide bulunan kamyon belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı.
Dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan kamyona müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.Kamyonda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Düğün evini kana bulayan tavuk alma cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti 1 ölü, 1 yaralı - GÜVENLİK KAMERASI İstanbul Sarıyer'de bomba gibi patladı! 9 katlı bina tahliye edildi SARIYER'DE KOLONLARI PATLAYAN 9 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ -2

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 23:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da park halindeki kamyon alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]