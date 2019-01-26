Son Dakika Haberleri: Bursa'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

Bursa'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı

45 dakika önce

Bursa'da park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da Park Halindeki Minibüs Alev Aldı, System.String[]
Bursa'da park halindeki minibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Samanlı Sokağı'nda bir evin yanına park edilen 16 M 1830 plakalı minibüs, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Olayı fark ederek yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiyeye durumu bildirdi.

İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangın, minibüsün kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Aracın park edildiği yerdeki evin dış kısmında da hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:52 Kaynak: AA

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