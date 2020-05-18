Bursa'da park halindeki otomobil, alev alev yandı - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, Rıdvan K.'nin alışveriş yapmak için caddeye park edip, indiği otomobili, motor kısmından alev aldı. Çevre esnafının da müdahale ettiği araçtaki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kırsal Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan ve alışveriş için Karacabey merkeze giden Rıdvan K., 16 BRC 62 plakalı otomobilini Tabaklar Mahallesi Sadık Yılmaz Caddesi'nde park edip, markete girdi. Alışveriş yapan Rıdvan K., daha sonra tekrar aracına binerek, çalıştırmak istedi; ancak motor kısmında yangın başladı. Hemen itfaiyeyi arayan Rıdvan K.'nin yardımına çevredeki esnaf, koştu. Araçtan yükselen alevler, söndürülemezken, kısa sürede gelen ekipler, araçların yanlış park edilmesi nedeniyle caddeye itfaiye aracıyla giremedi. Hortum uzatılarak, müdahale edilen yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çevredekiler, itfaiyecileri zorlayan gelişigüzel araç park etme durumuna tepki gösterdi. Otomobili gözü önünde yanarak, kullanılamaz hale gelen Rıdvan K., "Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin" dedi.