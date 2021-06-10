BURSA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Nilüfer ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'nde, yol kenarında park halindeki 16 FT 790 plakalı otomobilde, gece belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden mahalleli, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Alevlerin sardığı otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BURSA'da, park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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