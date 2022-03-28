Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

28.03.2022 11:27

Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı.

Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da park halindeki hafif ticari araç alev alev yandı. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre evin önünde park halinde bulunan hafif ticari araç motor kısmından aniden alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek ön tarafa komple sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi araç sahibi yaparken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın aracın tamamına sıçramadan söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

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Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu - Son Dakika
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