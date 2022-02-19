Üye Girişi
Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

19.02.2022 02:03
Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, bir otomobilde çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Millet Mahallesi 6. Yıldırım Sokak'ta park halindeki 16 BES 44 plakalı otomobilde bulunan çakmak gazı tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

Patlama sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Patlamada araçta bulunan Baki A. ve Mert B. yaralandı.

Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların vücutlarının çeşitli kısımlarında yanıkların bulunduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerinden Tayfun Akbulut yaptığı açıklamada, patlama sesiyle arabadan indiğini, şahıslardan birinin kafasından yaralandığını söyledi.

YORUMLAR
500
Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı Son dakika haberleri: Otomobilde çakmak gazı bomba gibi patladı : 2 yaralı Son dakika haberleri: Otomobilde çakmak gazı bomba gibi patladı : 2 yaralı Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada Son dakika haber! Bursa'da tehlikeli okul yolculuğu kamerada

Bireysel Emeklilik, Yıldırım, Patlama, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
01:07 Son Dakika: Biden'dan korkutan Ukrayna açıklaması: Rusya önümüzdeki günlerde Kiev'i hedef alacak
00:58 Messi'ye ağır darbe! Barcelona'dan ayrılmasının nedeni arkadaşıymış
00:45 Vladimir Putin'den kritik hamle! Yedekte bulunan askerlerin eğitilmesi için karar imzaladı
23:56 Türkiye Kupası'nda büyük final! Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu
23:53 Tunceli'de acı olay! Sünnet yemeğinde rahatsızlanan 9 yaşındaki Muhammed Ali hayatını kaybetti
23:31 Tecrübeli yorumcu Hıncal Uluç'tan çarpıcı tespit: Fenerbahçe, Ronaldo'yu alabilirdi
23:27 Cübbeli Ahmet, canlı yayında gündem olacak açıklamalar yaptı: İdam getirilsin, bunları Sultan Ahmet'te sallandıracaksın
23:03 Tecrübeli hoca Hamza Hamzaoğlu maç sonu istifa sinyali: Bir şeyler yolunda gitmiyorsa, bize düşen bir görev varsa da bunu çekinmeden yaparız
22:49 Meteoroloji hava tahmin raporunu yayınladı! İstanbul dahil birçok ilde 3 gün boyunca kuvvetli sağanak yağacak
22:44 Ulusal Kanal'a konuk olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Hayal satma peşinde değilim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 02:10:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da park halindeki otomobilde çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement