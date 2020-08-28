Bursa'da park halindeki tır alev alev yandı - Son Dakika

Bursa'da park halindeki tır alev alev yandı
-Alev alev yanan tır kameralara yansıdı
BURSA - Bursa'da park halinde bulunan tır alevlere teslim oldu, o anlar kameralara yansıdı.
Yangın, sabah saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Otosansit Nakliyeciler Garajında meydana geldi. İddiaya göre park halindeki tırın dorsesi henüz belirlenemeyen bir şekilde alev aldı. rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede tırın dorsesinin tamamına yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürülürken dorse kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 10:37 - Kaynak: İHA
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