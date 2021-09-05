Bursa'da park halindeki tır alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bursa'da park halindeki tır alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da park halindeki TIR alev topuna döndü. O anlar cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

Olay Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi Panayır caddesinde bulunan bir sitenin yanındaki park alanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev topuna dönen TIR'ın yandığını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Gökyüzüne yükselen siyah dumanlar bölgeye yakın noktalardan görülürken, site sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan TIR'a müdahale etti. Söndürülen TIR kullanılamaz hale gelirken, yanında park halinde bulunan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.