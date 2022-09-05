Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı - Son Dakika
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Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı

05.09.2022 12:19

Bursa'da park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü.

Bursa'da park halindeyken bir anda alev alan hafif ticari araç dakikalar içerisinde küle döndü.

Yangın, Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle dönerken vatandaşlar panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

YORUMLAR
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SEVGİLİ GİBİ GELİP EVLERİ SOYDULAR, 35 BİN ARAÇ TARANARAK YAKALANDILAR SEVGİLİ GİBİ GELİP EVLERİ SOYDULAR, 35 BİN ARAÇ TARANARAK YAKALANDILAR Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar Sevgili gibi gelip evleri soydular, 35 bin araç taranarak yakalandılar
Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı - Son Dakika
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