Yangın, Gürsu ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen araç küle dönerken vatandaşlar panik yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürdü.

Kaynak: İHA

Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Park halindeki kamyonet gece yarısı yandı; mahalle sakinleri panik yaşadı - Son Dakika

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