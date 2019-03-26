Son Dakika Haberleri: Bursa'da Park Kavgasında 3 Kişi Sopayla Yaralandı

Bursa'da Park Kavgasında 3 Kişi Sopayla Yaralandı

27 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park kavgasında 3 fabrika işçisi yaralandı.

Bursa'da Park Kavgasında 3 Kişi Sopayla Yaralandı, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park kavgasında 3 fabrika işçisi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayi Sitesi'nde kapı önüne araç park edilmesi yüzünden fabrika çalışanlarıyla, 5 kişilik bir grup arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle B.S, otomobilden aldığı sopasıyla iş yeri çalışanları Burhanettin C, Eren K. ve Abdurrahman A.'yı darp etti. Aldıkları darbelerle yaralanan işçiler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sopayla saldıran B.S. gözaltına alınırken polis kaçan 4 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:46 Kaynak: DHA

İşçi, İnegöl, Bursa, Güncel
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