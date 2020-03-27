Bursa'da parklar geçici olarak kullanıma kapatıldı - Son Dakika

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Bursa'da parklar geçici olarak kullanıma kapatıldı
6 saat önce
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, parkların kullanımı geçici olarak durduruldu.
Bursa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, parkların kullanımı geçici olarak durduruldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, parklar geçici olarak kullanıma kapatıldığını duyurdu.
Aktaş, "Bu zor günleri aştığımızda yeniden çiçek açacağız. O gün gelinceye kadar siz hemşehrilerimizin severek uğradığı parkları bir müddet sakin bırakacağız. Parklarımız kısa bir mola vermişken siz de evde kalın, sağlıklı kalın. Hayat eve sığar." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 06:06 Kaynak: AA
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