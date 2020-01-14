Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı

45 dakika önce

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3 şüphelinin hırsızlık için pastaneye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Bursa'da pastaneden hırsızlık girişimi güvenlik kameralarına yansıdı, System.String[]

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 3 şüphelinin hırsızlık için pastaneye girdiği anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Koğukçınar Mahallesi'ndeki Ufuk Kırçiler'e ait pastaneye gelen yaşı küçük 3 şüpheliden 2'si, iş yerinin çevresinde keşif yaptıktan sonra depo kısmındaki havalandırma camını açarak içeri girdi.

Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken çevredekiler durumu fark edip polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipleri fark eden gözcülük yapan şüpheli ara sokaklara kaçarken, diğer iki şüpheli içerideki soyunma odasına saklandı.

İş yerini inceleyen polis ekipleri, iki şüpheliyi saklandıkları yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin pastaneye girip hırsızlık girişiminde bulundukları ve sonrasında polis ekiplerine yakalandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin havalandırma camını açarak içeri girdiği, kasa ve çevresini dağıtarak para aradıkları görülüyor. Olay yerine gelen polis ekiplerinin şüpheleri yakalayarak ekip arabasına bindirmesi de kameralarca kaydedildi.

İşletme sahibi Ufuk Kırçiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, aynı hırsızların daha önce de 4 kez dükkanına girdiklerini öne sürdü.

Şüphelilerin sonunda polis ekipleri tarafından yakalandığını belirten Kırçiler, "Sağ olsun arkadaşlar haftada bir dükkana giriyor. Biz kapatıyoruz, onlar bizim eksiğimizi bizden daha iyi biliyorlar. Bize de bunu gösteriyorlar. İlk girdiklerinde 5-6 bin lira para aldılar. Ondan sonra sürekli girdiler. En sonunda taktılar kelepçeyi götürdüler. Sokaktaki küçük pencereden girdiler ama onlar için fark etmiyor. Daha önce kapının üstünden atladılar. Alarm sistemi ve kamera sistemini kurunca bu sefer alt kısımdaki pencereden girdiler." diye konuştu.

Osmangazi, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:12 Kaynak: AA
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