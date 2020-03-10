Bursa'da patates ekimi başladı - Son Dakika
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Bursa'da patates ekimi başladı

6 saat önce

Mobilyası, köftesi ile isminden sıkça söz ettiren Bursa'nın İnegöl ilçesi aynı zamanda tarım ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Mobilyası, köftesi ile isminden sıkça söz ettiren Bursa'nın İnegöl ilçesi aynı zamanda tarım ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Verimli toprakları ile çeşitli meyve ve sebze üretimi yapılarak ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlayan şehirde 'sarı altın' olarak değerlendirilen patates ekimine başlandı.


İnegöl'e bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'nde bir hafta önce başlanan patates ekimi tüm hızıyla devam ediyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik patates ekimi yapan çiftçileri tarlada ziyaret ederek bir basın açıklamasında bulundu. Patates ekimi yapan çiftçileri tarlada ziyaret ederek konu hakkında açıklama yapan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "Gördüğünüz gibi baharın kokusu ile birlikte tarlalara çıkmış durumdayız. Bugün de İnegöl'ümüzde hatırı sayılır derecede patates ekimi var. Patates ekimi 1 hafta önce başladı. Fakat biz bugün haberini yapmaya geldik. Gördüğünüz gibi arka tarafımızda 3 traktör ekim yapıyor. Aynı zamanda burası tek parça olarak 110 dönümlük bir tarla. Malumunuz patates üretimi zor bir üretim çünkü maliyeti yüksek bir üretim dolayısıyla para yapmadığı zaman, zarar ettiği zaman çiftçiyi de batıran bir üretim. Ama tabi İnegöl'ümüzde bunu profesyonelce yapan patates üretiminden vazgeçmeyen çiftçilerimiz de var. Bu sebepten bu sene de 10 bin dekar civarında patates ekimi yapılmakta. Hasat zamanı geldiği zaman inşallah her şey gönlümüze göre olur. Çiftçimiz de buradan güzel bir para kazanır ve güzel bir gelir elde eder. Bu patates üretiminin İnegöl'e hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


"450 ile 500 dekar alanda ekim yapacağız"


İnegöl'e bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'nde patates üretimi yaparak geçimini sağlayan çiftçi Orhan Emek ise, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da patates ekimine başlamış bulunmaktayız. Bu yıl yaklaşık 450 ile 500 dekar alanda ekim yapacağız. Bu yıl biraz geç başladık hava muhalefetleri nedeniyle. İnşallah bütün patates üreten çiftçilerimiz için hayırlı bir yıl olur. Fiyatlar konusunda da tonaj konusunda da iyi sonuçlarla sezonu kapatırlar inşallah" dedi.


"Dünya kadar hayvan ölüyor"


Son olarak patates üretimi yapan çiftçi Zakir Özonan ise baharın gelmesi ile ilaçlama yapan çiftçilere seslenerek, "Çiftçilere hayırlı uğurlu olsun patates ekimi başladı. Patates ekimi başladı derken çiftçilerin sıkıntısı bitmiyor. Hemen ufacık bir şeyde dışarıdan ithalat oluyor. Çiftçinin durumu ne bileyim neşe yok fazla eskisi gibi. Fakat ekim yine var. Yine de biz umutluyuz inşallah 2,5 ile 3 lira olduğunu tahmin ediyoruz. Allah hayırlısını göstersin. Çiftçilerden bir istediğimiz var. Rica ediyorum kullandıkları ilaç kutularını su boylarına dere boylarına atmasınlar. Ekosistemi kirletiyor ve dünya kadar hayvan ölüyor. Bunlara dikkat etsin çiftçiler. Bunları alıp imha etsinler" diye konuştu. - BURSA

İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:14 Kaynak: İHA
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