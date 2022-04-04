Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

04.04.2022 09:35

Bursa'da patenli bir gencin otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Bursa'da patenli bir gencin otomobile tutunarak tehlikeli yolculuğu, görenlerin yüreğini ağzına getirdi. Kendi canını hiçe sayarak seyahat eden gencin tehlikeli yolculuğu cep telefon kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangaz ilçesi yakın çevre yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, patenli bir genç, otomobile tutunarak seyahat etti. Bu tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreği ağzına geldi. Bir süre canını hiçe sayarak seyahat eden genç, arabayı bıraktıktan sonra hızlıca gözden kayboldu. Bu tehlikeli anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/ İHA)

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada Son dakika haberi: Sunta yüklü kamyonetle tehlikeli yolculuk kamerada

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:39 Ukrayna Buça'da dehşeti yaşayan yaşlı kadın konuştu: Kocamı ölü buldum, köpekler yemesin diye derine gömdüm
09:34 Sevgilisinin bilgisayarını açan kadın, gördüklerinden sonra düğünü iptal etti: İş arkadaşlarının çıplak fotoğraflarını saklıyormuş
09:32 Skandaldan kıl payı dönüldü! Ankaragücü-Eyüp karşılaşmasında file delik çıkınca ortalık karıştı
09:31 Esra Bilgiç'ten Süslü korkuluk açıklaması geldi: Şartları bana uymayan sözleşmelere imza atmak zorunda değilim
09:17 Bergen filminden 40 milyon lira kazandığı öne sürülen Farah Zeynep Abdullah'tan cevap geldi: Ayıp ve uydurma bir haber
09:13 Dünya bu görüntülerle sarsıldı! Buça'da yaşananlar Srebrenitsa Katliamı'nı hatırlattı
09:08 Ajda Pekkan: Metroya da metrobüse de hiç binmedim, hele Marmaray'ı çok merak ediyorum
09:03 Geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın korkuttu! 8 işyeri zarar gördü
09:01 Rus ordusunun vahşeti kameralarda! Ukraynalı yaşlı bir kadın kafası kesilmiş halde bulundu
08:52 MAK Araştırma Başkanı Kulat: Millet İttifakı, seçimler için çok özel bir ekip kurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 09:57:23. #1.12#
SON DAKİKA: Patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement