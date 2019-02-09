Son Dakika Haberleri: Bursa'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kameraya Böyle Yansıdı

Bursa'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kameraya Böyle Yansıdı

1 saat önce

Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı Bursalı 3 genç patenle önce bir kamyonetin sonra da halk otobüsünün arkasına asılarak 10 kilometre yolculuk yaptı Kamyonet ve sonrasında halk otobüsünün arkasına takılan patenci 3 genç canlarını hiçe saydıBURSA -...

Bursa'da Patenli Gençlerin Tehlikeli Yolculuğu Kameraya Böyle Yansıdı, System.String[]
Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya böyle yansıdı
Bursalı 3 genç patenle önce bir kamyonetin sonra da halk otobüsünün arkasına asılarak 10 kilometre yolculuk yaptı
Kamyonet ve sonrasında halk otobüsünün arkasına takılan patenci 3 genç canlarını hiçe saydı

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 patenli genç önce bir kamyonet sonrasında da halk otobüsünün arkasına asılarak yaklaşık 10 kilometre yolculuk yaptı. Bu kadarına da pes dedirten görüntüler bir vatandaşla bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Osmangazi ilçesi Doburca Mahallesi ve Stadyum kavşağı arasında yaşandı. Ömürlerinin henüz baharında patenci 3 genç Doburca'da önce bir kamyonetin arkasına asılarak yolculuk etti. O anlar bir vatandaş tarafından kaydedildi. Gençler daha sonra Çekirge Meydanı'nda kendilerine bir otobüsü hedefe seçti.
Otobüse binmek yerine canlarını hiçe sayıp tehlikeli yolculuğu tercih eden gençler, otobüsün hareket etmesiyle birlikte kaymaya başladı. Çekirge Caddesi üzerinde hızla seyreden otobüs, Stad Caddesine doğru ilerledi. Otobüsün arkasına tutunan adrenalin tutkunu gençlerde tehlikeye aldırış etmeden otobüsün arkasında kaymaya devam etti. Gençlerin tehlikeli yolculuğu cadde üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüyü izleyen vatandaşlar gençlerin trafikteki tehlikeli yolculukları için biran önce tedbir alınmasını istediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

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