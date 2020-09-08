Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasına tutunarak, giden patenli 2 gencin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bursa- Ankara yolu İnegöl mevkisinde, dün akşam, seyir halindeki kamyonete tutunan patenli 2 genç, bir süre böyle gitti. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, diğer sürücülerin de dikkatini çekti. Otomobille aynı yönde giden bir sürücü, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Patenli gençler, bir süre sonra kamyoneti bırakarak, yola devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 11:15 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa'da patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Son Dakika