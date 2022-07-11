Sabah klimayı açan kişi, çalışmayınca ne olduğunu anlamak için dışarı baktığında gözlerine inanamadı. Klima motorunu yerinde göremeyen sahibi, olayı polis ekiplerine bildirdi. Hırsızlık anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bursa'da pazar arabasıyla klima motoru çaldılar - Son Dakika

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